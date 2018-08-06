İra Fıdelis Antrenmanda

Geçen sezon devre arasında ülkesinden Hopaspor’a gelen ileriye dönük orta saha oyuncusu İra Fıdelis Yozgatspor ile antrenmanlara çıkıyor. Yeni transfer edilecek oyuncuların durumuna göre İra Fıdelis’in takıma katılıp katılmayacağı netlik kazanacak. Uzaktan sert ve isabetli şutları ile dikkat çeken İra Fıdelis geçen sezon ilk defa Türkiye’de Hopaspor formasını giymişti. Yeni sezonda Yozgatspor formasını giyip bir şampiyonluk daha yaşamak istediğini dile getiren İra Fıdelis, Yozgatspor’a faydalı olacağına inandığını ifade etti.