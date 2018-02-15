İNANIYORUZ!

Kırmızı siyahlı oyuncular, ligin ikinci yarısı ile birlikte çok zor bir sürece girdiklerini belirttiler. Şimdiye kadar oynadıkları bütün müsabakaların çok zor olduğunu dile getiren oyuncular, ‘’Biz takım olarak şampiyon olacağımıza inandık. Rakiplerimiz ne yaparsa yapsın biz herkesi yenebilecek güce sahibiz ve tüm rakiplerimizi sahada yenerek sezon sonunda şampiyonluk turu atan taraf biz olacağız. Biz Yozgatspor olarak buna inandık, kendimize güveniyoruz. Taraftarlarımızın da buna inanmasını ve bizlere güvenmelerini istiyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde sezon sonuna kadar bütün rakiplerimizi taraftarımızın da coşkulu desteğini arkamıza alarak yenip sezon sonunda mutlu sona ulaşan taraf olmak istiyoruz. Bu hafta sonu konuk edeceğimiz Talasgücü Belediyespor müsabakasını da zor geçeceğinin farkındayız ama güçlü rakibimizi taraftarımızın da desteği ile yenerek yolumuza devam etmenin hesaplarını yapıyoruz’’ dediler.