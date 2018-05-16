iNANDIM, BAŞARDIM

Cumhuriyet Alanı’nda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Gençlik Haftası nedeniyle düzenlenen programa katılan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, öğrencilerle bir araya geldi. Programda konuşan Yozgatlı milli güreşçi Rıza Kayaalp, son Avrupa Şampiyonluğumla Hamza Yerilkaya’nın rekoruna ortak olduğunu ve 8. Avrupa Şampiyonluğunu elde ettiğini söyledi. İlk mindere çıktığında kendisi için ulaştığı başarıların hepsinin hayal olduğunu vurgulayan Kayaalp, ‘’Ama insan hayalleriyle yaşar ve çalışırsa başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Yani 11 yaşında anne babamın yanından ayrılarak güreşi tercih ettim. 7 yaşında güreşçi olacağıma karar vermiştim ve 11 yaşında da güreşe başladım. Şimdi de Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkemi temsil ediyorum. O yaşlarda bu kadar madalya alacağımı ben de hayal etmiyordum ama her şampiyonluktan sonra yeni başarılar hayal ettim. Minderde her zaman ülkesini ve milletini düşünerek güreştim. Her zaman ülkem için en iyisini yapmaya çalıştım. Allaha şükür gittiğim her yerde şampiyonluklarla ülkeme döndüm. Halkımızın da yoğun ilgisiyle karşılaştım. Her zaman yeni şampiyonluğu kendimize hedef belledik. Hiçbir zaman kendimi düşünerek ne Avrupa ne de Dünya şampiyonasına katıldım. Her zaman ülkemi ve milletimi düşünerek şampiyonaya gittim ve mindere çıktığımda da bu düşüncelerle rakibime saldırdım. Her seferinde de İstiklal Marşımızı söylettim ve bayrağımızı göndere çektirdim. İnşallah siz değerli gençlerin arasından da bu düşüncelere sahip arkadaşlarımız vardır. Niyetiniz her zaman ülkemizin iyiliği güçlü olması için olursa inanın başaramayacağınız bir şey yoktur. İnşallah sizlerde ülkenize ve ailenize hayırlı evlat olursunuz” dedi.