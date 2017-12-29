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İnancımızı yitirmedik

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i A Grubu’nda mücadele eden Yozgat SHÇEKspor, ligin son haftasında Akdağmadenispor ile oynayacağı maçı kazanarak, ligde kalabilmenin hesaplarını yapıyor.

İnancımızı yitirmedik

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i A Grubu’nda mücadele eden Yozgat SHÇEKspor, ligin son haftasında Akdağmadenispor ile oynayacağı maçı kazanarak, ligde kalabilmenin hesaplarını yapıyor.

29 Aralık 2017 Cuma 07:00
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İnancımızı yitirmedik

Yozgat SHÇEKspor Antrenörü Mazhar Uçar, ligde çok zor günler geçirdiklerini, ancak kümede kalma umutlarını her şeye rağmen son haftaya taşımayı başardıklarını söyledi. Ligin son haftasında konuk edecekleri Akadğmadenispor’u yenerek ligde kalacaklarına inandıklarının altını çizen Uçar, ‘’Grup’ta son sırada bulunuyoruz. Ancak her şey bitmiş değil. Takım olarak biz hiçbir zaman inancımızı yitirmedik. Ligin son haftasına umudumuzu taşıdık. Yarın Akdağmadenispor ile çok zor bir müsabakaya çıkacağız. Güçlü rakibimizi seyircimizin de desteği ile yenerek Çayıralan Esnafspor’un Play-Off mücadelesi veren Yerköy Bağlarbaşı Köselispor karşısında puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Her şey bizim beklediğimiz gibi yolunda giderse biz bu ligde kalırız’’ dedi. 

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