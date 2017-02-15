İlkay Çorluspor’da

KENDİ AYRILMAK İSTEDİ

Yozgatspor’a sezon başında transferin son günü gelen ve antrenman eksiği nedeniyle bir kaç hafta forma şansı bulamayan İlkay Demir, kırmızı siyahlı forma altındaki ilk gölünü Yeşil Kırşehirspor'a atmıştı. Devre arası kampına geç katılan ve devre arasında takımdan ayrılmak isteyen ancak yönetim ile yaptığı görüşmeler sonrasında kampa katılarak takımda kalma kararı alan İlkay Demir, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Yeşil Kırşehirspor müsabakasının ardından tekrar yönetime takımdan ayrılmak isteğini söyledi. Yozgatspor yönetimi ise devre arasında da takımdan ayrılmak isteyen İlkay’ın takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu ve bundan sonra da takıma katkı sağlayamayacağı düşüncesi ile Çorluspor’a belli bir ücret karşılığında gitmesine izin verildi. Önceki gün Yozgatspor ile ilişiğini kesen tecrübeli oyuncu Çorluspor ile anlaştı.



“HAKKINIZI HELAL EDİN”

Bölgesel Amatör Lig 6.grup’ta mücadele eden temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK’nın başarılı forvet oyuncusu İlkay Demir Çorluspor ile anlaştı. Sosyal medya aracılığı ile veda mesajı yayınlayan Demir, "Hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun. Kısa bir zaman olsa da Yozgatspor da çok değerli insanlar tanıdım. Bu büyük camianın formasını gururla taşıdım. An itibariyle futbol yaşantıma Çorluspor ile devam edeceğim. Allah’a emanet olun bozkırın delikanlı insanları” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Çorluspor ile görüşen İlkay yönetim ile görüştükten sonra Çorluspor ile anlaşma imzaladı.