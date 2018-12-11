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İlk yarının lideri Özel İdare

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i B grubunda ilk yarı perdesi hafta sonu oynanan müsabakalar ile tamamlanırken, ligin ilk yarısını İl Özel İdarespor zirvede tamamladı.

İlk yarının lideri Özel İdare

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i B grubunda ilk yarı perdesi hafta sonu oynanan müsabakalar ile tamamlanırken, ligin ilk yarısını İl Özel İdarespor zirvede tamamladı.

11 Aralık 2018 Salı 07:00
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İlk yarının lideri Özel İdare

Özel İdarespor deplasmanda şampiyonluk mücadelesi veren Yerköyspor’u 3-1 yendi. Haftaya lider giren Tuzkayaspor’un Çiğdemlispor ile oynadığı müsabaka saha olayları nedeniyle yarıda kalınca İl Özel İdarespor maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Çiğdemlispor, Tuzkayaspor müsabakasında Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nun vereceğe karara kadar İl Özel İdarespor liderliğini sürdürecek. Grupta Paşaköy Gençlikspor’u farklı şekilde yenen Sarıkayaspor 15 puan üçüncü sırada ilk yarıyı tamamladı ve şampiyonluk iddialarını ligin ikinci yarısına taşıdı. Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Yerköyspor ise İl Özel İdarespor’u 3-1 yenilince 10 puanda kaldı ve şampiyonluk umutlarını iyiden iyiye azalttı. 

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