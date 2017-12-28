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İlk rakip Mut İdmanyurdu

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor Antalya kampında 3 hazırlık müsabakası oynamayı planlıyor.

İlk rakip Mut İdmanyurdu

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor Antalya kampında 3 hazırlık müsabakası oynamayı planlıyor.

28 Aralık 2017 Perşembe 07:00
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İlk rakip Mut İdmanyurdu

Yarın Mut İdmanyurdu ile hazırlık müsabakası oynamayı planlayan Yozgatspor, yeni yılın ilk gününde ise Trabzon temsilcisi Zağnosspor ile karşı karşıya gelecek.
4 Ocak Perşembe günü ise Antalya’da Ünyespor ile son hazırlık müsabakasını oynayacak olan kırmızı siyahlılar 6 Ocak Cumartesi günü Antalya kampını tamamlayıp, 9 Ocak tarihinde Yozgat’ta toplanıp Osmaniye temsilcisi 7 Mart Kadirli Demirspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başlayacak.

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