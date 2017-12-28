İlk rakip Mut İdmanyurdu

Yarın Mut İdmanyurdu ile hazırlık müsabakası oynamayı planlayan Yozgatspor, yeni yılın ilk gününde ise Trabzon temsilcisi Zağnosspor ile karşı karşıya gelecek.

4 Ocak Perşembe günü ise Antalya’da Ünyespor ile son hazırlık müsabakasını oynayacak olan kırmızı siyahlılar 6 Ocak Cumartesi günü Antalya kampını tamamlayıp, 9 Ocak tarihinde Yozgat’ta toplanıp Osmaniye temsilcisi 7 Mart Kadirli Demirspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başlayacak.