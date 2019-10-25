İlk maç Başkentte

Ligdeki ilk müsabakasını kazanmak isteyen Sorgun Belediyespor Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde Sorgun Spor Salon’unda çalışmalarını sürdürüyor.
25 Ekim 2019 Cuma 00:00
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde bu sezon ilk defa mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor Voleybol takımı, Pazar günü ligdeki ilk müsabakasını Başkent temsilcisi Spor Toto takımı ile oynayacak.
Ligdeki ilk müsabakasını kazanmak isteyen Sorgun Belediyespor Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde Sorgun Spor Salon’unda çalışmalarını sürdürüyor.