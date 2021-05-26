iLK iMZA MiLLi OYUNCULARDAN

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi takımlarından Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı iç transfer çalışmalarına başladı. Kulüp başkanı Musa Saydam, yarın milli takım kampına gidecek olan üç oyuncusu ile görüşme yaparak yeni sezonda da anlaşmaya vardı. 27 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan 17 yaş yıldız kadın milli takım kampına katılacak olan Kaleci Sakine Doğan, Orta oyun kurucu Atiye Gülseven, Pivot Semanur Buse Baran ile görüşen kırmızı siyahlı yönetim başarılı oyuncular ile anlaşma sağladı. Milli takım kampı öncesinde resmi sözleşmeye imza atan başarılı oyuncular, yeni sezonda da spor hayatlarına başladıkları Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının başarısı için ter dökecekler. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Başkanı Musa Saydam, iç transfer çalışmalarına ara vermeden başladıklarını ve ilk etapta milli takım kampına davet edilen üç oyuncuları ile anlaşma sağladıklarını söyledi. Yeni sezonda Sakine Doğan, Atiye Gülseven ve Semanur Buse Baran’ın takımın başarısı için ter dökeceğini dile getiren Saydam, iç transferde diğer oyuncular ile de görüşmelerin devam ettiğini ifade etti. Kaleci Sakine Doğan ise spor hayatına başladığı ve birçok başarılar yaşadığı Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yeniden anlaşma sağladığı için çok mutlu olduğunu belirtti. Orta oyun kurucu Atiye Gülseven de Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının bir parçası olmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, ‘’Yeni sezonda spor hayatıma başladığım Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımımım ile yeniden anlaştım. Geçtiğimiz sezon tecrübe sezonumuzdu yeni sezonda çıtamızı daha da yükselterek Birinci Lig’de üst sıraları hedeflemek istiyoruz bu nedenle de ben üzerime düşen görevi en iyisiyle yapmaya hazırım’’ dedi.

Pivot Semanur Buse Baran ise alt yapısından yetişip A takıma yükseldiği tarif edilemez başarılı ve mutlu günler geçirdiği Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının çatısı altında yeniden yola devam etmenin mutluluğunu yaşadığını vurguladı. Yeni sezonda da Birinci Lig’de mücadele edecek olan takımının başarısı için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını dile getiren Buse Baran, ‘’Geçtiğimiz sezon ilk defa mücadele ettiğimiz birinci ligde bana göre iyi bir sezon geçirdik. Tecrübesiz bir takımdık, geçtiğimiz sezon hem ligde kalmayı hem de tecrübe kazanmayı hedefledik ve bu hedefimize de ulaştık. Yeni sezonda da elimizden gelenin en iyisini yaparak takımımızı daha da üst sıralara taşımaya çalışacağız’’ diye konuştu.