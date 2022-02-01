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ilk hazırlık maçını kazandı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Çayıralan Esnafspor, ligin ikinci yarı hazırlıklarını Çayıralan ilçe stadında yaptığı antrenmanlar ile devam ediyor.

01 Şubat 2022 Salı 00:10
ilk hazırlık maçını kazandı

Çayıralan Esnafspor devre arası kamp çalışmaları kapsamında ilk hazırlık müsabakasını Sarıkaya Belediyespor ile oynadı. Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda zirve mücadelesi veren Sarıkaya Belediyespor ile hazırlık müsabakasında karşı karşıya gelen Çayıralan Esnafspor, rakibini 3-1 mağlup ederek lig öncesinde umut verdi. Çayıralan Esnafspor Antrenörü Abdullah Akkaya, ligin ikinci yarısı için kamp çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Bu hafta sonu başlayacak olan Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin ikinci yarısının ilk haftasını kendilerinin bay geçeceğini hatırlatan Akkaya, ‘’Ligin ikinci yarısının ilk haftasını maç yapmadan geçireceğimiz için kamp çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki pazartesi gününe kadar kamp çalışmalarımız sürecek. Pazartesi gününden itibaren de Yozgatspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başlayacağız. Kamp dönemi içerisinde de fırsat buldukça hazırlık müsabakası oynamayı planlıyoruz. Bu hafta ilk hazırlık müsabakamızı Sarıkaya Belediyespor ile oynadık. Kendi liginde zirve mücadelesi veren Sarıkaya Belediyespor karşısında takımımın göstermiş olduğun performanstan dolayı mutluyum. İyi bir ekibe sahibiz ve ligin ikinci yarısını da istediğimiz noktada bitireceğimize inanıyorum’’ dedi. 

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Ilk Hazırlık Maçını Kazandı
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