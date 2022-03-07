İlk haftanın lideri Sarıkaya

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off ikinci turunun ilk haftası Cumartesi günü oynanan müsabakalar ile tamamlanırken, ilk haftayı Sarıkaya Belediyespor lider tamamladı. Sorgun İlçe Stadı ve Yozgat Bozok Stadı dış sahasında oynanan iki müsabaka sonrasında Play-Off’larda ilk hafta geride kalırken, Sarıkaya Belediyespor güçlü rakibi Yozgat SHÇEKspor’u 7-0 yenerek Play-Off’larda ilk haftanın lideri oldu. Yozgat Belediyesi Bozokspor ise Kale Gençlikspor’u 6-1 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi. Divanlı Gençlerbirliği takımı ise ilk haftayı fikstür gereği maç yapmadan geçirdi.