Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

İlk haftanın lideri Sarıkaya

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off ikinci tur müsabakaları hafta sonu oynanan iki karşılaşma ile start aldı.

07 Mart 2022 Pazartesi 00:21
İlk haftanın lideri Sarıkaya

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off ikinci turunun ilk haftası Cumartesi günü oynanan müsabakalar ile tamamlanırken, ilk haftayı Sarıkaya Belediyespor lider tamamladı. Sorgun İlçe Stadı ve Yozgat Bozok Stadı dış sahasında oynanan iki müsabaka sonrasında Play-Off’larda ilk hafta geride kalırken, Sarıkaya Belediyespor güçlü rakibi Yozgat SHÇEKspor’u 7-0 yenerek Play-Off’larda ilk haftanın lideri oldu. Yozgat Belediyesi Bozokspor ise Kale Gençlikspor’u 6-1 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi. Divanlı Gençlerbirliği takımı ise ilk haftayı fikstür gereği maç yapmadan geçirdi. 

Anahtar Kelimeler:
İlk Haftanın Lideri SarıkayaIlerigazetesiMartPazartesi2022YozgatSorgunSporTotoBölgeselAmatörLigFutbolTurMüsabakaMücadeleMustafa BacanlıYOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol LigiPlay-OffYozgat SHÇEKsporSarıkaya Belediyespor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maç öncesi moral
Maç öncesi moral
Kızlar tek sayı ile kaybetti
Kızlar tek sayı ile kaybetti
Güreş müsabakaları tamamlandı
Güreş müsabakaları tamamlandı
Yozgatspor fırsat tepti
Yozgatspor fırsat tepti
Hentbolspor’da Covit19 şoku
Hentbolspor’da Covit19 şoku
Köse SHÇEKspor’da
Köse SHÇEKspor’da
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim