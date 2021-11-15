İlk hafta heyecanı

24 takımın 3 grupta mücadele ettiği ligde üç takım sahaya çıkmazken, sadece bir müsabaka berabere tamamlandı. Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A grubunda Bişekspor Yozgat İl Özel İdarespor ile 3-3 berabere kalırken, Çandırspor konuk ettiği Aydıncık Gençlikspor’a 5-2 mağlup oldu. Yozgat SHÇEKspor ise Sarayspor’u 3-0 mağlup etti. B Grubunda Çiğdemlispor konuk ettiği Sırçalı Belediyespor’u 7-0 mağlup ederken, Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor Boğazlıyan Şekerspor’a 2-1 mağlup oldu. Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ise konuk ettiği Sarıkaya Belediyespor’a 3-1 yenildi. C Grubunda da Saraykentspor konuk ettiği Akdağmadenispor’u 4 – 2 mağlup ederken, Yenifakılı Gençlikspor konuk ettiği Çamlıkspor’a 5-2 yenildi. Sorgun Gençlikspor, Yozgat Belediyesi Bozokspor 6-0 yenilirken, Paşaköy Gençlikspor ise Divanlı Gençlerbirliği’ne 7-1 yenildi.