İlk galibiyetlerini almak istiyorlar

Play-Off müsabakalarının ilk haftasında rakiplerine mağlup olan Kale Gençlikspor ile Yozgat SHÇEKspor bugün sahadan galibiyet ile ayrılarak ilk galibiyetlerini almayı amaçlıyorlar. Kale Gençlikspor Play-Off müsabakaların ilk haftasında Yozgat Belediyesi Bozokspor’a 6-1, Yozgat SHÇEKspor ise Sarıkaya Belediyespor’a 7-0 mağlup olmuşlardı. Lige mağlubiyet ile başlayan iki takımın müsabakasında hem Kale Gençlikspor hem de Yozgat SHÇEKspor sahadan galibiyet ile ayrılarak ilk üç puanlarını almayı amaçlıyorlar.