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İlk galibiyetlerini almak istiyorlar

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off ikinci tur müsabakasının ikinci haftasında grupta galibiyetleri bulunmayan Kale Gençlikspor ile Yozgat SHÇEKspor bugün Bozok Stadı dış sahasında karşı karşıya gelecek.

19 Mart 2022 Cumartesi 00:29
İlk galibiyetlerini almak istiyorlar

 Play-Off müsabakalarının ilk haftasında rakiplerine mağlup olan Kale Gençlikspor ile Yozgat SHÇEKspor bugün sahadan galibiyet ile ayrılarak ilk galibiyetlerini almayı amaçlıyorlar. Kale Gençlikspor Play-Off müsabakaların ilk haftasında Yozgat Belediyesi Bozokspor’a 6-1, Yozgat SHÇEKspor ise Sarıkaya Belediyespor’a 7-0 mağlup olmuşlardı. Lige mağlubiyet ile başlayan iki takımın müsabakasında hem Kale Gençlikspor hem de Yozgat SHÇEKspor sahadan galibiyet ile ayrılarak ilk üç puanlarını almayı amaçlıyorlar. 

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