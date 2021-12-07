İlk devre tamamlandı

Lider Mersin Büyük Şehir Belediyespor konuk ettiği Olimpik Pazarspor'u 31-22 mağlup ederek ilk devreyi 13 puan ile zirvede tamamladı. En yakın takipçilerinden Elazığ Sosyal Yardımlaşma takımı konuk ettiği Kızıltepe Spor Lisesi'ni 33-24 yenerken, Sivas Belediyespor BETA Transformatör Adasokağıspor'u deplasmanda 34-32 mağlup etti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Aksaray Belediyespor ile 27-27 berabere kalırken Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi konuk ettiği Artvin 7 Martspor'u 30-26 mağlup etti. Ligin ikinci yarısı 30 Ocak 2022 tarihinde oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak.