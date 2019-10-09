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İlk defa Bozok Stadında çalıştılar

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, ligde 6 haftayı geride bırakırken, ilk defa Bozok Stadında antrenman yaptı.

İlk defa Bozok Stadında çalıştılar

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, ligde 6 haftayı geride bırakırken, ilk defa Bozok Stadında antrenman yaptı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
İlk defa Bozok Stadında çalıştılar

Kırmızı siyahlı ekip şimdiye kadar ligde 6, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 3 müsabakayı geride bıraktı. Toplam bu sezon çıktığı 9 resmi müsabakanın hepsine kulüp binası önünde bulunan nizami olmayan antrenman sahasında çalışmıştı. Bu sezon ilk defa kırmızı siyahlı ekip lig müsabakalarını oynadığı Bozok Stadında antrenman yaptı. Teknik direktör Fatih Kavlak gözetiminde ilk defa Bozok Stadında bir antrenman yapan kırmızı siyahlı ekip, orta ve şut çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

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