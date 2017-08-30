ilk bilet başkandan

Tarihi Eski Askerlik Şubesi önünde açılan bilet satış standı Yozgatspor Asbaşkanı Ahmet Akgün ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Emin Erbek ile birlikte ziyaret eden Yozgatspor Kulüp Başkanı ve Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan Çorum Belediyespor ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur maçının ilk biletini aldı.

Arslan, ‘’Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün ve Ak Parti İl Gençlik Başkanı Muhammed Emin Erbek ile birlikte, 30 Ağustos Çarşamba günü 15.30’da oynanacak olan Yozgatspor- Çorum Belediyespor Türkiye Kupası 2.Tur maçı için biletlerimizi aldık. Tüm hemşehrilerimizi de bilet alarak Yozgatspor'a destek olmaya davet ediyorum’’ dedi.

TAKIMA DESTEK OLSUNLAR

Kulüp Başkanı ve Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan taraftarların vefa yılında alacakları biletler ile takıma destek olmalarını istedi. Bundan sonra oynanacak olan bütün müsabakaların biletli olduğuna dikkat çeken Arsalan, ‘’Bileti olmayan taraftarları sahaya alınmayacak. Bu nedenle sadece 5 TL olan biletlerimizi bu takıma gönül veren, başarısını isteyen, takımını desteklemek isteyen herkes alabilir. Bu uygulama sadece Yozgat’ta değil, bir çok Bölgesel Amatör Lig takımı da yapıyor. Biz de Yozgatspor olarak vefa yılında böyle bir uygulamaya gittik. Taraftarlarımızı biletlerini alarak stada davet ediyoruz’’ diye konuştu.

