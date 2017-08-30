Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 25°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
110423
ALTIN
145.234
DOLAR
3.4456
STERLİN
4.4440
EURO
4.1175

ilk bilet başkandan

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK’nın bu gün Ziraat Türkiye Kupası ikinci turunda konuk edeceği Çorum Belediyespor maçının biletleri eski askerlik şubesi önünde satışa çıkarken, ilk bileti Kulüp Başkanı ve Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan aldı. 

ilk bilet başkandan

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK’nın bu gün Ziraat Türkiye Kupası ikinci turunda konuk edeceği Çorum Belediyespor maçının biletleri eski askerlik şubesi önünde satışa çıkarken, ilk bileti Kulüp Başkanı ve Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan aldı. 

30 Ağustos 2017 Çarşamba 07:00
18 Okunma
ilk bilet başkandan

Tarihi Eski Askerlik Şubesi önünde açılan bilet satış standı Yozgatspor Asbaşkanı Ahmet Akgün ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Emin Erbek ile birlikte ziyaret eden Yozgatspor Kulüp Başkanı ve Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan Çorum Belediyespor ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur maçının ilk biletini aldı. 
Arslan, ‘’Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün ve Ak Parti İl Gençlik Başkanı Muhammed Emin Erbek ile birlikte, 30 Ağustos Çarşamba günü 15.30’da oynanacak olan Yozgatspor- Çorum Belediyespor Türkiye Kupası 2.Tur maçı için biletlerimizi aldık. Tüm hemşehrilerimizi de bilet alarak Yozgatspor'a destek olmaya davet ediyorum’’ dedi.
TAKIMA DESTEK OLSUNLAR
Kulüp Başkanı ve Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan taraftarların vefa yılında alacakları biletler ile takıma destek olmalarını istedi. Bundan sonra oynanacak olan bütün müsabakaların biletli olduğuna dikkat çeken Arsalan, ‘’Bileti olmayan taraftarları sahaya alınmayacak. Bu nedenle sadece 5 TL olan biletlerimizi bu takıma gönül veren, başarısını isteyen, takımını desteklemek isteyen herkes alabilir. Bu uygulama sadece Yozgat’ta değil, bir çok Bölgesel Amatör Lig takımı da yapıyor. Biz de Yozgatspor olarak vefa yılında böyle bir uygulamaya gittik. Taraftarlarımızı biletlerini alarak stada davet ediyoruz’’ diye konuştu. 
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Galibiyet istiyorlar!
Galibiyet istiyorlar!
Çorum’u bekliyor!
Çorum’u bekliyor!
İlk maç Kadirli ile
İlk maç Kadirli ile
Kupaya hazırlanıyor!
Kupaya hazırlanıyor!
Kuzayca’da başladı dünyayı aştı
Kuzayca’da başladı dünyayı aştı
Maç seyircili!
Maç seyircili!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim