İlçeler de destek veriyor

Yozgatspor Asbaşkanı Ahmet Akgün, Yozgatspor olarak sezon başında itibariyle transfer çalışmalarına yoğun bir tema ile başladığını söyledi. Bu başlangıç ile birlikte mali durumunu da göz önünde bulundurarak sezon sonuna kadar ihtiyaçları olan paranın toparlanması anlamında belediye olarak her sene olduğu gibi bu yılda katkıda bulunduklarını hatırlatan Akgün, ‘’Ama buna toplumunda, taraftarlarımızın da, spor severlerinde sevmeyenlerin de, Yozgat ismini taşıyan bu spora katkıda bulunmaları adına ‘Vefa yılında dokunuş’ kampanyası başlatıldı. Bu kampanya doğrultusunda birçok iş adamı, bürokrat, kurum amirleri, işadamları, taraftarlar, esnaflar geziliyor. Sürekli olarak ekibimiz, zaman zaman bizlerde dahil oluyoruz ve geziliyor. Destek isteniyor ve bu doğrultuda kampanyaya devam ediliyor. Ciddi manada bir katkı sunuluyor, şuana kadar toplanan rakamı biraz daha ilerleyen zamanlarda rakam biraz daha arttıktan sonra paylaşmayı planlıyoruz ama ciddi manada beklediğimiz paraya ulaşamadık. Ama bu anlamda ilçelerimizin katkıları var. Bunun başında da sorgun ilçemiz geliyor. Sorgun’a katkı sunanlara ve sunacak olanlara buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Merkezden de her yıl olduğu gibi bu yıl da destek veren, üç sezondur ciddi manada katkı sunan esnaflarımız var, işadamlarımız var onlara da buradan ayrıca çok teşekkür ediyorum’’ dedi.



Her yıl ben destek verdim, bu yıl destek vermem algısına hiç girmeden, hiçbir zaman çaldıkları kapıyı kapatmadan misafirperverliğini hiçbir zaman elden bırakmayan işadamlarının her yıl olduğu gibi bu yılda ciddi destekler sunduklarının altını çizen kırmızı siyahlı ekibin Asbaşkanı Ahmet Akgün, Yozgatspor’un ortak bir payda olduğunu, bu ortak payda doğrultusunda hedefe ulaşabilmek için el birliği gerektiğini belirtti. Bu doğrultuda herkesin taşın altına elini sokması gerektiğine vurgu yapan Asbaşkan Akgün, ‘’Onun için bu vefa kampanyasına, Yozgatspor’a dokunuş kampanyasında rakamın çok bir önemi yok. Bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira, 50 lira, 100 liranın bizim için hiçbir farkı yok. Önemli olan bu projenin içerisinde olabilmek bu vefa kampanyasına dahil olabilmek çok önemli. Çünkü bu ciddi bir sinerji, ciddi bir etki yaratıyor. Bu teknik heyete de yansıyor, futbolculara da yansıyor ve yönetime de ayrı bir keyif katıyor. Toplum ne kadar bu takımı el üzerinde tutarsa değer verirse o kadar kıymetli oluyor. Yoksa bu sadece Yozgat Belediyesinin, Kazım Arslan’ın, Ahmet Akgün’ün uğraşmasıyla olabilecek bir iş değil zaten. Ortak payda Yozgatspor, toplumları bir araya getiren bir faktör, bu faktörü iyi kullanmak gerekiyor. Bu kitleleri bir araya getirmek, bir muhabbet oluşturmak için de bu kampanyanın devam etmesi gerekiyor. Benim Yozgatspor sevenlerinden, taraftarlarından isteğim bu kampanyaya destek verin bu kampanyaya sahip çıkın ve hedefe ulaşmakta yardımcı olun bir damlada sizden olsun diyorum inşallah bu doğrultuda biz hedefe ulaşabilmek için elimizden geleni yapacağız. Bu konuda iki yıldır ciddi bir güven var. Vatandaşlarımızın, taraftarlarımızın ciddi bir memnuniyeti söz konusu, tabi bu da güvene dayalı bir durum. Yozgatspor’un harcamış olduğu bütçede hedefler doğrultusundaki çalışmalarında bir güven var. Bu güvene de layık olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar şeffaf olmaya çalışıyoruz. Tabi yönetimsel olarak bizler gerekli işlemlerin fazlasıyla yapıldığını herkes biliyor. İnşallah hedefe ulaşma doğrultusunda da kısa sürede beklediğimiz rakama bulaşıp, mali durumumuzu da biran önce netleştirmek istiyoruz. bu kampanyalar sadece Yozgatspor adına yapılmıyor. Çevre illerde de, büyük kulüplerde de vefa kampanyaları yapılıyor. O kampanya ya bir çok büyük kitleler katılıyor. Biz sonuç itibariyle bir il takımıyız ilimize sahip çıkma adına, Yozgatspor’a sahip çıkma adına bu kampanya ya da sahip çıkmak gerektiğini düşünüyorum’’ diye konuştu.