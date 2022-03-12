iKiNCi YARININ LiDERiYiZ

Antrenör Polat Özkan gözetiminde olumsuz hava şartlarına rağmen çalışan kırmızı siyahlı ekip, antrenmanlarını önümüzdeki hafta Pazar gününe kadar sürdürecek. Yozgatspor Antrenörü Polat Özkan, ligin ikinci yarısına iyi başladıklarını ve iyi mücadele ederek 10 puan topladıklarını söyledi. Ligin ikinci yarısının liderinin kendilerinin olduğuna vurgu yapan Özkan, ‘’Elimizdeki imkanları üst seviyede kullanmaya çalışıyoruz ve her oyuncum saha içinde büyük mücadele örneği sergiliyor, çok geniş ve üst seviye kadroya sahip değiliz. Bu şartlar altında biz sonuna kadar savaşacağız. Şampiyonluğun en büyük adayı biziz ve hedefimize emin adımlar ile yürüyoruz. Bu takım şimdiden alkışı sonuna kadar hak ediyor. Tüm şehrimize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.