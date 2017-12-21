İkinci yarı çok farklı olacak

Kırmızı siyahlı ekibin golcü oyuncusu Hakkı Tosun, kendileri için ikinci yarının çok farklı olacağını söyledi. Daha önce Yozgatspor forması altında başarılı bir sezen geçirdiğini bu sezonda aynı şekilde Yozgatspor forması ile kendini bulduğunu dile getiren Tosun, ‘’Üç sezon önce Yozgatspor forması giymiştim ve o sezon çok iyi şeyler başardığımı düşünüyorum. Üç yıl sonra tekrar Yozgatspor formasını giymekten mutluluk duyuyorum. Sezon başında Yozgatspor ile şampiyonluk yaşamak için geldim ve bunun içinde çıktığımız 12 müsabakada takımımın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdim. Takımımın aldığı galibiyetlerde attığım 10 gol ile benimde pay sahibi olduğumu düşünüyorum. Ligin ikinci yarısı Yozgatspor için çok daha farklı geçecek. Rakiplerimiz ile aramızdaki puan farkı kapanacak düzeyde. Ben bu takım ile şampiyonluk turu atmak istiyorum, bunun içinde ligin ikinci yarısında bütün maçlarımızı kazanmayı hedefliyoruz. Teknik direktörümüz Aydın Yavuz tarafından bizlere bir 10 günlük bir izin verildi. Önümüzdeki hafta içerisinde Yozgat’ta toplanarak devre arası kampına başlayacağız. Devre arasında çok çalışacağız ve aramıza yeni katılacak olan arkadaşlarımız ile birlikte ligin ikinci yarısında hedefe yürümek için elimizden geleni yapacağız’’ dedi.