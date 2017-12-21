Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
0
ALTIN
0.000
DOLAR
0.0000
STERLİN
0.0000
EURO
0.0000

İkinci yarı çok farklı olacak

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor ligin ikinci yarısında umutlu.

İkinci yarı çok farklı olacak

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor ligin ikinci yarısında umutlu.

21 Aralık 2017 Perşembe 07:00
11 Okunma
İkinci yarı çok farklı olacak

Kırmızı siyahlı ekibin golcü oyuncusu Hakkı Tosun, kendileri için ikinci yarının çok farklı olacağını söyledi. Daha önce Yozgatspor forması altında başarılı bir sezen geçirdiğini bu sezonda aynı şekilde Yozgatspor forması ile kendini bulduğunu dile getiren Tosun, ‘’Üç sezon önce Yozgatspor forması giymiştim ve o sezon çok iyi şeyler başardığımı düşünüyorum. Üç yıl sonra tekrar Yozgatspor formasını giymekten mutluluk duyuyorum. Sezon başında Yozgatspor ile şampiyonluk yaşamak için geldim ve bunun içinde çıktığımız 12 müsabakada takımımın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdim. Takımımın aldığı galibiyetlerde attığım 10 gol ile benimde pay sahibi olduğumu düşünüyorum. Ligin ikinci yarısı Yozgatspor için çok daha farklı geçecek. Rakiplerimiz ile aramızdaki puan farkı kapanacak düzeyde. Ben bu takım ile şampiyonluk turu atmak istiyorum, bunun içinde ligin ikinci yarısında bütün maçlarımızı kazanmayı hedefliyoruz. Teknik direktörümüz Aydın Yavuz tarafından bizlere bir 10 günlük bir izin verildi. Önümüzdeki hafta içerisinde Yozgat’ta toplanarak devre arası kampına başlayacağız. Devre arasında çok çalışacağız ve aramıza yeni katılacak olan arkadaşlarımız ile birlikte ligin ikinci yarısında hedefe yürümek için elimizden geleni yapacağız’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
BOZOK DURMUYOR
BOZOK DURMUYOR
A grubunda zirve şekilleniyor
A grubunda zirve şekilleniyor
B grubunda zorlu viraj
B grubunda zorlu viraj
-BOZOKSPOR UMUTLU
-BOZOKSPOR UMUTLU
-Umutspor’un kendinden emin
-Umutspor’un kendinden emin
-ANALİG’e iddialı hazırlanıyoruz
-ANALİG’e iddialı hazırlanıyoruz

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim