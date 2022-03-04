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İkinci tur kuraları çekildi

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off ikinci tur fikstürü belli oldu.

04 Mart 2022 Cuma 00:43
İkinci tur kuraları çekildi

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde, Belediye Başkanı Ömer Açıkel’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen fikstür çekimi toplantısına Sarıkaya Kaymakam’ı Samet Serin, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, Futbol İl Temsilcisi Alpaslan Demir ve kulüp yöneticileri katıldı. Yozgat SHÇEKspor, Sarıkaya Belediyespor, Yozgat Belediyesi Bozokspor, Kale Gençlikspor ve Divanlı Gençlerbirliği takımlarının mücadele edeceği Play-Off ikinci tur müsabakaları tek devreli lig usulüne göre oynanacak. Tarafsız sahalarda oynanacak olan müsabakalarda şampiyon olan takım, Yozgat’ı Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta temsil eden Yozgatspor, Sorgun Belediyespor ve Çayıralan Esnafspor takımlarından biriyle baraj maçı oynamaya hak kazanacak. Yarın başlayacak olan müsabakalar 2 Nisan tarihinde tamamlanacak. Yozgat merkez takımları kendi aralarındaki müsabakalarını Yozgat il merkezinde oynarken, Sarıkaya Belediyespor ise Sorgun İlçe Stadında müsabakalarını oynayacağı öğrenildi. Play-Off İkinci kademe müsabakalarının fikstürü ise şu şekilde; 
1’inci hafta
Yozgat SHÇEKspor - Sarıkaya Belediyespor
Yozgat Belediyesi Bozokspor  - Kale Gençlikspor
2’inci hafta
Divanlı Gençlerbirliği- Yozgat Belediyesi Bozokspor  
Kale Gençlikspor - Yozgat SHÇEKspor
3’üncü hafta
Sarıkaya Belediyespor – Kale Gençlikspor
Yozgat SHÇEKspor - Divanlı Gençlerbirliği 
4’üncü hafta
Yozgat Belediyesi Bozokspor - Yozgat SHÇEKspor
Divanlı Gençlerbirliği – Sarıkaya Belediyespor
5’inci hafta
Kale Gençlikspor - Divanlı Gençlerbirliği
Sarıkaya Belediyespor - Yozgat Belediyesi Bozokspor


 

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