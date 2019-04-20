İkinci Amatörde üç müsabaka var

Grup’ta averaj ile lider durumunda olan Bişekspor bugün saat 16.00’da Saraykent ilçe stadında Saraykentspor ile karşı karşıya gelecek. En yakın takipçisi Divanlı Gençlerbirliği takımı ise bugün saat 16.00’da Yozgat Bozok Stadı dış sahasında Yozgat Sarayspor ile karşılaşacak. Çandırspor ise bugün saat 14.00’da Yozgat Bozok Stadı dış sahasında Yozgat SHÇEKspor ile üç puan mücadelesi verecek