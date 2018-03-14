İkinci Amatör Nisan 1’de

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inin1 Nisan tarihi itibariyle start alacağını söyledi. Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off müsabakalarının 25 Mart tarihinde tamamlanacağını hatırlatan Bektaş, ‘’Play-Off müsabakalarının tamamlanmasının ardından ara vermeden İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i müsabakalarını başlatacağız. 8 takımın katılımı ile gerçekleştireceğimiz ligimizde takımlarımız iki gruba ayırdık. Kendi gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar direk olarak Birinci Amatör Küme Futbol Lig’ine yükselirken, federasyonun onay vermesi halinde ikinci takımlara da Play-Off oynatıp galip gelen takım da bir üst lige çıkmasını planlıyoruz’’ dedi.

Yozgat İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inde mücadele edecek olan takımlar ve grupları şu şekilde;

A Grubu, Bişekspor, Sarayspor, Çekerek Belediyespor, Yenifakalıspor. B Grubu, Tuzkayaspor, Şefaatli Belediyespor, Çiğdemlispor, Yozgat Belediyespor