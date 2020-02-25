İkinci Amatör küme başladı

Toplam 9 takımın mücadele edeceği Yozgat İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde A Grubunda Yenifakılı Gençlirspor konuk ettiği Saraykentspor ile 3-3 berabere kalırken Biyekspor ise konuk ettiği Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor’u 2-1 mağlup oldu. Ligin ilk haftasında Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor zirveye kurulurken Çandırspor ise haftayı maç yapmadan bay geçirdi. B Grubundaki müsabakalar ise hafta sonu oynanacak olan Kale Gençlikspor Yozgat Belediyesi Bozokspor, Yozgat SHÇEKspor Sırçalı Belediyespor arasında oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak.