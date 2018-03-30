İkinci amatör başlıyor

A gurubunda Çekerek Belediyespor, Yenifakılı Gençlikspor, Bişekspor, Sarayspor, B Grubunda Çiğdemlispor, Tuzkayaspor, Yozgat Belediyespor ve Şefaatli Belediyespor olmak üzere toplam 8 takımın iki grup halinde mücadele edeceği Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i 1 Nisan tarihinde oynanacak olan 4 müsabaka ile start alacak. İlk yarısı 15 Nisan tarihinde tamamlanacak olan ligde sezon sonu her iki grup şampiyonu direk olarak Birinci Amatör Küme Futbol Lig’ine yükselirken, ikinci olan takımlar ise tarafsız sahada oynayacakları Play-Off müsabakasının ardından bir üst lige yükselecek.