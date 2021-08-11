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İki yıldız Yozgat’ta karşılaştı

Yozgat’ın hem sanat dalında hem da sporda yetiştirdiği iki yıldız Yozgat’ta karşılaştı.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 00:00
İki yıldız Yozgat’ta karşılaştı

Sanat dalında Yozgat’ın son yıllarda yetiştirdiği değerlerinden biri olan Mümin Sarıkaya ile Spor dalında yetiştirdiği Dünya ve Avrupa Şampiyonu, üç olimpiyat madalyası sahibi Rıza Kayaalp, geçtiğimiz gün Yozgat’ta karşılaştılar. Birbirleri ile daha önce tanışmayan iki yıldız birleri ile tanışıp sohbet ettiler. Daha sonra öz çekim yapan Yozgat’ın iki starı, sosyal medya hesaplarından bu öz çekimi paylaştılar. Sanatçı Mümin Sarıkaya kendi sosyal medya hesabından ‘’Memlekette geziyorsun bir de bakmışsın bir ünlü. Tanıştığıma memnun oldum şampiyon Rıza Kayaalp’’ derken, Rıza Kayaalp ise kendi sosyal medya hesabından ‘Bende memnun oldum abim’ diye paylaşımda bulundu. 

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