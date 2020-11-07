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İKİ TAKIMIMIZ DİNLENİYOR

YOZGAT’ı liglerde temsil eden Yozgatspor ile Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bu haftayı maç yapmadan dinlenerek geçirirken, Sorgun Belediyespor ise yarın Arhavi Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

07 Kasım 2020 Cumartesi 00:14
İKİ TAKIMIMIZ DİNLENİYOR

Misli.com Üçüncü Ligi İkinci Grup’taki temsilcimiz Yozgatspor, kupa müsabakaları nedeniyle bu hafta sonunu maç yapmadan dinlenerek geçirecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından önceki gün oynatılan kupa müsabakaları nedeniyle Üçüncü Lig müsabakaları Perşembe gününe alındı. Kırmızı siyahlı ekip Perşembe günü Bozok Stadında saat 13.00’da Belediye Kütahyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’ndeki temsilcimiz Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençiklikspor takımı ise fikstür gereği bu haftayı maç yapmadan bay geçirecek.

14 Kasım Cumartesi günü saat 12.00’da Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı ile karşı karşıya gelecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençiklikspor takımı bu haftayı çok çalışarak geçirip güçlü rakibini yenmek istiyor. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’ndeki temsilcimiz Sorgun Belediyespor ise yarın Sorgun Spor Salon’unda saat 16.00’da Arhavi Belediyespor’u konuk edecek. Yaklaşık 2 hafta önce Covit-19 virüsüne rastlanan sarı siyahlı ekip 10 gün boyunca karantina altında tutuldu karantina süresi tamamlanan sarı siyahlı ekip yarın Arhavi Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. 

Son Güncelleme: 07.11.2020 12:24
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