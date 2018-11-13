Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
91445
ALTIN
211.648
DOLAR
5.4563
STERLİN
7.0381
EURO
6.1401

İki takımdan biri Yozgatspor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor ligde çıktığı 7 müsabakanın tamamını kazanırken, namağlup bütün müsabakaları kazanan iki takımdan bir tanesi oldu.

İki takımdan biri Yozgatspor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor ligde çıktığı 7 müsabakanın tamamını kazanırken, namağlup bütün müsabakaları kazanan iki takımdan bir tanesi oldu.

13 Kasım 2018 Salı 07:21
32 Okunma
İki takımdan biri Yozgatspor

İkinci Grup’ta Şarkışla Belediyespor çıktığı bütün müsabakaları kazanarak kendi grubunda 24 puan toplayıp liderlik koltuğunda yer alırken, Yozgatspor ise çıktığı bütün müsabakaları kazanan ikinci takım oldu. Bu sezon hedefini mutlak üçüncü lig olarak belirleyen ve ona göre bir kadro oluşturan kırmızı siyahlılar hedefe doludizgin ilerliyor. Çıktığı 7 müsabakanın tamamını kazanarak Bölgesel Amatör Lig’in en iyi takımı olarak gösterilen Yozgatspor, bu unvanını sezon sonuna kadar korumayı amaçlıyor. Kırmızı siyahlı ekip çıktığı 7 müsabakada rakip ağlara 22 gol bırakırken, kalesinde 4 gol gördü. Gurubun en golcü takımı olurken en az gol yiyen üçüncü takımı durumunda.

Anahtar Kelimeler:
İki Takımdan Biri Yozgatspor
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
HER MAÇ 3 PUAN!
HER MAÇ 3 PUAN!
Yozgatspor’da Havza mesaisi
Yozgatspor’da Havza mesaisi
Bozokspor yerini sağlama aldı
Bozokspor yerini sağlama aldı
KARTALIN KEYFi YERiNDE
KARTALIN KEYFi YERiNDE
Lig heyecanı tamgaz
Lig heyecanı tamgaz
Bozokspor kayıpsız devam
Bozokspor kayıpsız devam

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim