İki takımdan biri Yozgatspor

İkinci Grup’ta Şarkışla Belediyespor çıktığı bütün müsabakaları kazanarak kendi grubunda 24 puan toplayıp liderlik koltuğunda yer alırken, Yozgatspor ise çıktığı bütün müsabakaları kazanan ikinci takım oldu. Bu sezon hedefini mutlak üçüncü lig olarak belirleyen ve ona göre bir kadro oluşturan kırmızı siyahlılar hedefe doludizgin ilerliyor. Çıktığı 7 müsabakanın tamamını kazanarak Bölgesel Amatör Lig’in en iyi takımı olarak gösterilen Yozgatspor, bu unvanını sezon sonuna kadar korumayı amaçlıyor. Kırmızı siyahlı ekip çıktığı 7 müsabakada rakip ağlara 22 gol bırakırken, kalesinde 4 gol gördü. Gurubun en golcü takımı olurken en az gol yiyen üçüncü takımı durumunda.