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iKi TAKIMADA YARAMADI

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grupta mücadele eden Sorgun Belediyespor ile Yozgatspor Sorgun ilçe stadında karşı karşıya geldi.

06 Aralık 2021 Pazartesi 00:21
iKi TAKIMADA YARAMADI

 İki takımında vasat bir oyun ortaya koyduğu müsabakada gol sesi çıkmayınca 0-0’lık skor ile puanları paylaştılar. Sorgun İlçe Stadında oynanan müsabaka öncesi tribünleri dolduran taraftarlar iki takımı da tribünlere çağırarak alkışladılar. Müsabakaya iki takımda kontrollü başladı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta iki takımda yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi. 10’uncu dakikada gelişen Sorgun Belediyespor atağında Onur Osman Erel’in ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Gökhan Demircan’ın kafa şutu Yozgatspor kalecisinde kaldı. 12’inci dakikada Fırat Can Akbulut’un ceza sahası dışından sert şutu Sorgun Belediyespor kalecisi Aykut Demirdelen’de kaldı. 20’inci dakikada Sorgun Belediyespor kontra atağında Selim Öztürk sol kanattan aldığı topla ceza sahasına girdi, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti, Yozgatspor kalecisi son anda meşin yuvarlağı kornere çelince sarı siyahlı ekip mutlak golden oldu. 25’inci dakikada Yozgatspor atağında Fırat Can aldığı topla ceza sahasına girer girmez sert vurdu top Kaleci Aykut’ta kaldı. 44’üncü dakikada Yozgatspor kontra atağında Sorgun Belediyespor defansının arkasına atılan topa Fırat Can’dan önce Halil İbrahim Kurt müdahale edince Yozgatspor mutlak golden oldu. 45’inci dakikada Fırat Can’ın ortasında topla buluşan Bayram’ın şutu üsten auta çıktı. Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmayınca iki takımda soyunma odasına 0-0’lık skor ile gitti. Müsabakanın ikinci yarısında da iki takımda vasat bir oyun ortaya koydu. 53’üncü dakikada Muharrem Kayan’ın sağ kanattan Sorgun Belediyespor ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Ebubekir Eroğlu’nun kafa şutu kaleci Aykut’ta kaldı. 55’inci dakikada Yavuz Kaygısız’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi. 60’ıncı dakikada Fırat Can’ın ortasın Yozgatspor oyuncularından önce Sorgun defansı araya girince Yozgatspor golden oldu. 75’inci dakikada Fırat Can’ın ortasında Ebubekir Eroğlu önce düzeltti sonra sert vurdu defansa çarpan top kornere çıktı. 83’üncü dakikada Muharrem Kayan’ın ortasında Fırat Can’ın Kafa şutu kaleci Aykut’ta kaldı. Müsabakada başka gol olmayınca Sorgun Belediyespor ile Yozgatspor puanları paylaştı. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takıma da bu sonuç yaramazken, zirve yarışında da ağır darbe aldılar. 

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