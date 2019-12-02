İKİ SPORCU ÖLDÜ

HENTBOL Kadınlar 2’inci Ligi C Grubuna dahil Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor-Ordu Gençlerbirliği takımları arasında oynanacak maç heyecanının yerini hüzün aldı.

Ordu’dan Yozgat’taki maça yetişebilmek üzere sabah saatlerinde yola çıkan Ordu Gençlerbirliği takımını taşıyan minibüs, Çekerek ilçesine geldiğinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. 54 yaşındaki Ercan Akamor yönetimindeki minibüs Bazlanbaç beldesi yakınlarındaki dereye devrildi. Kazada sporculardan Sinem Aksu ve Göksu Akyol olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Kazada yaralanan 15 kişi ise hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.