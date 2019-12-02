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Sporcular kaza yaptı
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İKİ SPORCU ÖLDÜ

Ordu'dan Yozgat'a lig maçı oynamak üzere gelen sporcuları taşıyan minibüs Çekerek ilçesinde devrildi.

İKİ SPORCU ÖLDÜ

Ordu'dan Yozgat'a lig maçı oynamak üzere gelen sporcuları taşıyan minibüs Çekerek ilçesinde devrildi.

02 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
İKİ SPORCU ÖLDÜ

HENTBOL Kadınlar 2’inci Ligi C Grubuna dahil Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor-Ordu Gençlerbirliği takımları arasında oynanacak maç heyecanının yerini hüzün aldı.
Ordu’dan Yozgat’taki maça yetişebilmek üzere sabah saatlerinde yola çıkan Ordu Gençlerbirliği takımını taşıyan minibüs, Çekerek ilçesine geldiğinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. 54 yaşındaki Ercan Akamor yönetimindeki minibüs Bazlanbaç beldesi yakınlarındaki dereye devrildi. Kazada sporculardan Sinem Aksu ve Göksu Akyol olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Kazada yaralanan 15 kişi ise hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Son Güncelleme: 01.12.2019 17:31
Anahtar Kelimeler:
HENTBOL CAMiASI YASTAOrduHentbolHentbol SporOrdu Gençlerbirliği
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