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İki başkan omuz omuza

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde lider Yozgat Bozokspor ile Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup lideri Yozgatspor’un başkanları geçen hafta Yozgat Bozokspor Amasya Suluovaspor arasında oynanan lig müsabakasını birlikte izlediler.

İki başkan omuz omuza

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde lider Yozgat Bozokspor ile Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup lideri Yozgatspor’un başkanları geçen hafta Yozgat Bozokspor Amasya Suluovaspor arasında oynanan lig müsabakasını birlikte izlediler.

05 Mart 2019 Salı 00:00
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İki başkan omuz omuza

İki lider takımın başkanı Cenker Doğan ile Kazım Arslan, birlikte izledikleri müsabakada birbirlerine şampiyonluk yolunda başarı dileğinde bulundular. 

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