İftarda buluştular

Sorgun 12 DABO okullarının geleneksel hale getirdiği ve bu yıl üçüncüsünü düzenlediği iftar programında kurslara devam eden 70 sporcu ve aileleri iftar programında bir araya geldi. 12 DABO Antrenörü Volkan Mutlu, geleneksel iftar programının bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi. Mutlu, Kurslara katılan sporcuların ve ailelerinin birbirlerini tanımaları birlik ve beraberlik içerisinde olmaları amacıyla düzenledikleri iftar programına olan katılımdan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.