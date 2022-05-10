iDOLU RIZA KAYAALP

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetenek sınavıyla keşfedilen, aldığı kursla birlikte sokakta ve evinin bahçesinde otomobil lastiğiyle antrenman yapan Mustafa Enes Korkmaz, Afyonkarahisar'da yapılan güreş müsabakalarında 34 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu. Beyler Mahallesi'nde oturan 11 yaşındaki 6'ıncı sınıf öğrencisi Mustafa Enis Korkmaz, 3 yıl önce okulda yapılan yetenek sınavında güreş sporuna ilgili olması sonucu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Merkezi'nde güreş kursu almaya başladı. Korkmaz, okuldan kalan zamanlarında bakkal işleten ailesine yardım ederken sokakta koşup evinin avlusunda otomobil lastiği ile antrenmanlar yaparak kendisini geliştirdi. İslahiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Güreş Antrenörü Aziz Bolat, Mustafa Enes Korkmaz'ın ailesiyle görüşüp lisansını çıkardı. Korkmaz, güreş hocası Bolat'la Afyonkarahisar'da 12-17 Nisan'da yapılan 11-13 yaş altı Türkiye Serbest-Grekoromen Güreş Şampiyonası'na katıldı. Mustafa Enes Korkmaz, grekoromen stilde 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak Türkiye 3'üncüsü oldu. Mustafa Enes Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, hedefinin kendisine örnek aldığı güreşçi Rıza Kayaalp gibi dünya şampiyonu olmak olduğunu belirtti. Güreş sporunu çok sevdiğini ve boş zamanlarında sokaklarda ve evinin avlusunda çalıştığını anlatan Korkmaz, "Hedefim milli takıma seçilip dünya şampiyonu olmak. 3 yıl önce hocamızın okula gelmesiyle tanıştığım güreşi çok seviyorum. Kendime ait mayo ve ayakkabım olmamasına rağmen Afyonkarahisar'da yapılan turnuvada 11 Türkiye Grekoromen Turnuvası'nda 34 kiloda çıktığım minderde 4 galibiyet ve 1 yenilgi alarak bronz madalya kazandım. Türkiye 3'üncüsü oldum, çok mutluyum." dedi.

Güreş antrenörü Aziz Bolat ise merkezde 30 öğrencisinin güreş antrenmanlarına katıldığı kursta Mustafa'nın çok yetenekli ve azimli bir sporcu olduğunu anlatarak, daha çok başarılar elde edeceğine inandıklarını ifade etti. Bolat, "Hedefimiz öncelikle lisanslı güreşçi sayısını artırmak. Türkiye Şampiyonası'na giderken yeterli mayo ve ayakkabımız olmadığı için sporcularımız güreşe çıkarken ayakkabı ve mayolarını değiştirerek mindere çıktı. Bu başarıyı zorlu şartlarda elde etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Anne Hanım Korkmaz ise çocuğunun başarısıyla gurur duyduğunu kaydetti.