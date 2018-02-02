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Huseyni gönderildi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un denemeye aldığı İranlı oyuncu Sajjad Huseyni’yi beğenilmedi.

Huseyni gönderildi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un denemeye aldığı İranlı oyuncu Sajjad Huseyni’yi beğenilmedi.

02 Şubat 2018 Cuma 07:00
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Huseyni gönderildi

Yaklaşık bir haftadır Yozgatspor ile antrenmanlara çıkan hem sağ ve hem de sol açıkta görev yapabilen İranlı Sajjad Huseyni teknik direktör Aydın Yavuz’un raporu doğrultusunda gönderildi. İran İkinci Lig takımlarından Rah Ahan takımında forma giyen Sajjad Hoseyni’yi deneyen Yozgatspor teknik ekibi genç oyuncunun takıma katkı sağlayacağını düşünmemesinden dolayı yönetime sunduğu rapor doğrultusunda gönderildiği öğrenildi.
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Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı ekibin birkaç gün içerisinde prensip anlaşmasına vardığı oyuncuları Yozgat’a davet edip, resmi sözleşmeye imza attıracağı bildirildi.

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