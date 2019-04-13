Hüseyin zirveyi bırakmıyor

Yozgatspor’un başarısında önemli pay sahibi olan ve şimdiye kadar çıktığı müsabakalarda 25 kez rakip fileleri havalandıran Yozgatspor’un golcüsü Hüseyin Çelik, tüm Bölgesel Amatör Ligde gol krallığında zirvede yer alıyor. En yakın takipçisi İbrahim Zeytin ile arasında iki gol fark bulunan Hüseyin Çelik, yarın Sungurlu Belediyespor ile oynayacakları müsabakada gol atacağına inandığını ve bu sezonun gol kralının kendisinin olacağını söyledi.