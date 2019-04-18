Hüseyin ve Kürüm’e sevgi seli

Sungurlu Belediyespor’u 1-0 mağlup ettiği müsabaka sonrasında şampiyonluk turu Yozgatsporlu oyuncular tur sonrasında soyunma odasının yolunu tutarken, taraftarlar önce Hüseyin Çelik’i tribünlere çağırıp tezahüratlarda bulundular. Sungurlu Belediyespor müsabakasında gol atamamasının üzüntüsü yaşayan Hüseyin Çelik’e moral verdiler. Daha sonra Murat Kürüm’ü tribünlere çağıran kırmızı siyahlı taraftar Kürüm’e sevgi selinde bulundular. Ligin devre arasında geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve uzun bir süre önce yoğun bakımda daha sonra da hastane de kalan, geçirdiği büyük trafik kazasına rağmen hırsı ve azmi ile kısa sürede toparlanarak yeşil sahalara tekrar dönen Murat Kürüm kaza sonrasında ilk defa Sungurlu Belediyespor müsabakasında 90 dakika sahada kaldı. Gösterdiği performans ve Yozgatspor’un attığı tek golün asistini yapan Murat Kürüm’e de taraftarlar müsabaka sonrasında sevgi selinde bulundular.