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Hüseyin kendinden emin

YOZGATSPOR’un Grup şampiyonu olmasından en büyük pay sahiplerinden biri olan golcü oyuncu Hüseyin Çelik, takımının Kelkit Belediye Hürriyetspor karşısında galip gelerek şampiyonluk turu atacağına inandığını, güçlü rakiplerine kendisinin de bir golünün olduğunu söyledi.

Hüseyin kendinden emin

YOZGATSPOR’un Grup şampiyonu olmasından en büyük pay sahiplerinden biri olan golcü oyuncu Hüseyin Çelik, takımının Kelkit Belediye Hürriyetspor karşısında galip gelerek şampiyonluk turu atacağına inandığını, güçlü rakiplerine kendisinin de bir golünün olduğunu söyledi.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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Hüseyin kendinden emin

Kırmızı siyahlı ekibin gol kıralı Hüseyin Çelik, ‘’Gerçekten çok güzel bir sezon geçirdik. Attığım goller ile de takımımın başarısında önemli bir rol oynadım. Şimdi tüm sezon boyunca gösterdiğimiz emeğin, alın terimizin karşılığını alma vakti geldi. Yarın Kelkit Belediye Hürriyetspor ile çok önemli ve zor bir müsabakaya çıkacağız. Bu müsabakada atacağım gol veya goller ile takımımı zafere taşımak istiyorum. Bu müsabakada kesinlikle güçlü rakibimize bir golüm var’’ dedi.

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