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Hüseyin Çelik’e sevgi seli

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’da golcü oyuncu Hüseyin Çelik’e taraftarlar sevgi selinde bulundu.

Hüseyin Çelik’e sevgi seli

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’da golcü oyuncu Hüseyin Çelik’e taraftarlar sevgi selinde bulundu.

20 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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Hüseyin Çelik’e sevgi seli

Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grupta attığı 13 golle gol krallığı sıralamasında zirvede, bütün gruplarda da ikinci sırada bulunan başarılı forvet Hüseyin Çelik’e Altınordu Belediyespor ile oynanan müsabaka sonrasında Yozgatsporlu taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Attığı kritik goller ile takımın başarısında önemli bir pay sahibi olan, tecrübeli oyuncuyu maç sonrasında tribüne çağıran Yozgatspor taraftarı, başarılı oyuncuya atkı verip Hüseyin Çelik diye tezahüratta bulundular. 

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