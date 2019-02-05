Pazar günü Bozok Stadında Çarşambaspor ile karşı karşıya gelen Yozgatspor, bu müsabakadan 3-1 mağlubiyet ile ayrılmıştı. Müsabaka sonrasında taraftarların tribüne çağırıp sevgi gösterisinde bulunduğu golcü oyuncu Hüseyin Çelik, gözyaşlarını tutamadı. Müsabaka boyunca girdiği çok net pozisyonları bir türlü değerlendiremeyen ve son iki haftada rakip fileleri havalandıramayan Hüseyin Çelik, takıma gol katkısı sağlayamadığı ve takımının son iki haftadır mağlup olmasından dolayı duygularını ağlayarak gösterdi.