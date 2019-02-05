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Hüseyin Çelik gözyaşlarını tutamadı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’da başarılı golcü Hüseyin Çelik, Çarşambaspor karşısında alınan mağlubiyet sonrasında göz yaşlarını tutamadı.

Hüseyin Çelik gözyaşlarını tutamadı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’da başarılı golcü Hüseyin Çelik, Çarşambaspor karşısında alınan mağlubiyet sonrasında göz yaşlarını tutamadı.

05 Şubat 2019 Salı 07:00
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Hüseyin Çelik gözyaşlarını tutamadı

Pazar günü Bozok Stadında Çarşambaspor ile karşı karşıya gelen Yozgatspor, bu müsabakadan 3-1 mağlubiyet ile ayrılmıştı. Müsabaka sonrasında taraftarların tribüne çağırıp sevgi gösterisinde bulunduğu golcü oyuncu Hüseyin Çelik, gözyaşlarını tutamadı. Müsabaka boyunca girdiği çok net pozisyonları bir türlü değerlendiremeyen ve son iki haftada rakip fileleri havalandıramayan Hüseyin Çelik, takıma gol katkısı sağlayamadığı ve takımının son iki haftadır mağlup olmasından dolayı duygularını ağlayarak gösterdi. 

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