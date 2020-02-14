Hummalı çalışma

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor yarın Altındağ Belediyespor ile Bozok Stadında karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesinde maçın oynanacağı statta Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri tarafından temizlik çalışmaları yapıldı. Son günlerde Yozgat’ı etkisi altına alan Yoğun kar yağışı nedeniyle karla dolan stat zemininin Yozgatspor’un Altındağ Belediyespor ile oynayacağı müsabakaya kadar yetiştirilmesi için hummalı bir çalışma yapılıyor. Dün başlayan kar temizliği çalışmalarının bugünde devam edeceği ve müsabaka saatine kadar tamamen stadın hazır olacağı bildirildi.