HOCAYA SAYGI

Yozgatspor’da ilk olarak 1991-1992 sezonda görev yapan teknik direktör Murat Özgen, kurduğu güçlü kadro ile kırmızı siyahlı ekibin, bir sonraki sezonda şampiyon olarak 2’inci lige çıkmasına katkı sağladı. Özgen, kurduğu takım ile sezonuna başladı. İlerleyen haftalarda teknik heyette değişikliğe gidildi ve göreve gelen teknik direktör İhsan İdukut ile şampiyonluk turunu attı. Teknik direktör Özgen, daha sonra iki kez daha Yozgatspor’da görev yaptı. Kırmızı siyahlı ekip, ilk olarak şampiyonluk turunu atıp çıktığı ligden aynı sezon sonunda küme düştü. 3’üncü ligde tekrar Özgen göreve getirildi. Özgen’in kurduğu takım şampiyon olarak 2’inci lige çıktı ve daha sonraki sezonlarda da Süper Lig’e kadar yükseldi. Murat Özgen, kırmızı siyahlı takımda bir kez de 2’inci ligde iken görev yaptı. Son olarak Ankara Keçiörengüc takımda görev yapan tecrübeli teknik adam, bir süredir Yaşlılar Bakım Evi’nde kalıyordu. Özgen, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat etti. 65 yaşında vefat eden Özgen, bugün kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka mezarlığında toprağa verilecek.

