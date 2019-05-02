Hocaları ile hasret giderdi

Bu günlere gelmesinde büyük emekleri olan Yozgat Güreş Eğitim Merkezi Antrenörleri Mustafa Doğan ile Mustafa Başer’e teşekkür eden Yüksel, ‘’Hocalarımın sayesinde bu günlere geldim. Benim güreşi sevmemde, bu sporda başarılı olmam da en büyük paylardan biri hocalarımındır. Yozgat Güreş Eğitim Merkezi’nde kaldığım dönemlerde benimle ilgilenen bana güreş eğitimi veren Mustafa hocalarıma çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Mustafa Doğan ve Mustafa Başer ile hasret gideren Atakan Yüksel, bir süre sohbet ettikten sonra hocaları ile sarılıp doğup büyüdüğü Şefaatli İlçesine gitti.