HOCALAR ELENDi

Kırmızı siyahlı yönetim hazırladığı rapor doğrultusunda bu 6 isim ikiye düşürüldü. İki isim arasında son kararı ise Kulüp Başkanı Kazım Arslan verecek. Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, yeni yönetimin oluşmasının ardından başlattıkları teknik direktör arayışında sona geldiklerini söyledi. En geç Çarşamba gününe kadar teknik direktör konusunda kararı vereceklerini dile getiren Arslan, ‘’Hoca görüşmelerimiz dün itibariyle tamamlandı. Şimdiye kadar 6 isimle konuştuk. Bunların içerisinde kendisi görüşmek isteyip te görüştüğümüz arkadaşlar vardı, yönetici arkadaşlarımızın teklif ettiği isimler vardı. Hepsi ile görüştük. 6 teknik direktör ile yaptığımız temaslar sonucunda da dördünü eledik ve şuanda iki isim üzerinde duruyoruz’’ dedi.

İç transfer konusunda da görüştükleri oyuncuların şuanda hazır olduğunu ve kendilerinden haber beklediğini vurgulayan Arslan, ‘’6 oyuncumuz bizden haber bekliyorlar. Hocanın durumuna göre o oyuncular Yozgat’a gelecek’’ diye konuştu.