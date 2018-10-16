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Hocadan galibiyet primi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da teknik direktör İbrahim Baş oyuncularına galibiyet primi verdi.

Hocadan galibiyet primi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da teknik direktör İbrahim Baş oyuncularına galibiyet primi verdi.

16 Ekim 2018 Salı 07:00
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Hocadan galibiyet primi

Amasyaspor ile oynanan müsabaka öncesinde oyuncularına Amasyaspor karşısında galip gelmeleri durumunda izinlerini bir gün fazla izin kullanmaları noktasında söze veren Baş, 4 gün olan izinlerini 5 güne çıkardı. Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu İbrahim Baş, ‘’Oyuncularıma söz verdim, haftayı dinlenerek geçireceğimiz için normalde Perşembe günü toplanacaktık, çocuklara galibiyet halinde İbrahim Hocanızdan size bir günlük prim dedim, Cuma günü toplanacağız ve Cuma Antrenman var’’ dedi. 

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