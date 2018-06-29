Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 20°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96520
ALTIN
183.965
DOLAR
4.5830
STERLİN
6.0572
EURO
5.3494

Hoca, hafta içine kaldı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgaspor’da teknik direktör düğümü hafta içinde çözülecek.

Hoca, hafta içine kaldı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgaspor’da teknik direktör düğümü hafta içinde çözülecek.

29 Haziran 2018 Cuma 17:14
1522 Okunma
Hoca, hafta içine kaldı

Kırmızı siyahlı ekibin başkanı Kazım Arslan, Yozgatspor ile alakalı şimdiye kadar 5-6 teknik adam ile görüşüldüğünü söyledi. Bu sene hata yapmak istemediklerini dile getiren Arslan, ‘’Her yıl sporcu yapısı olarak, gerek hoca olarak en iyisini yapmaya çalıştık ama buna rağmen, şansız sezonlar geçirildi ve hepimizin arzuladığı şampiyonluğa ulaşmak mümkün olmadı. Bu sene Yozgat kamu oyunda oluşan ve bizi de huzursuz eden bir takım gelişmeler nedeniyle daha titiz davranıyoruz. Ani karar vermek istemiyoruz. Mevcut hoca adaylarıyla ilgili olarak ta arkadaşlarımız bir rapor hazırladılar ve bu gün bana sunacaklar. Bu raporlar doğrultusunda bize en uygun olan hoca kimse o konuda kararımızı vereceğiz. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde hocamız belli olacak. Davet eder anlaşırız daha sonra hızlı bir şekilde transfer çalışmalarını bir hafta içerisinde bitiririz diye düşünüyorum. Çünkü gelmesini düşündüğümüz oyuncular özelikle iç transferde ön görüşmelerimizi yaptık. Dış transferde hoca ile birlikte hareket edeceğiz. Çünkü hocanın da çalışmak istediği futbolular olacaktır. Hacıyla birlikte bir hafta içerisinde dış transferi tamamlarız. Geçen seneki takımımız kötü bir takım değildi. İyi bir takımdı oradaki bazı futbolcu arkadaşlarımızın takımda kalması Yozgatspor’un faydasınadır. Ön görüşmeleri yaptık bizden haber bekliyorlar. Hocamızın belli olması ile birlikte önce iç transferi sonra da dış transferi tamamlayacağız. 15 Temmuz tarihinde takımımız sahaya iner ve hazır olur. Hoca konusunda şuanda isim zikretmek bana göre doğru değil. Kamuoyunda isimler konuşuluyor bizim dışımızda konuşulan şeyler. Biz çalışabileceğini düşündüğümüz yada bizimle çalışmak isteyen bize talebini ileten hocaları Yozgat’a davet ettik, görüştük. Neticede arkadaşlarımız rapor sunma aşamasındalar. O rapor doğrultusunda kararı vereceğiz. Burada benim kafamdan geçen hocanın kim olduğunun kim olduğu önemi yok önemli olan araştırmalar, konuşmalar görüşmeler neticesinde en doğru kararı vermek istiyoruz o nedenle de yönetimdeki arkadaşlarımızın hazırladığı raporu bekliyoruz’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
HEDEF ŞAMPiYONLUK
HEDEF ŞAMPiYONLUK
YOZGATSPOR BARAN iLE GÖRÜŞTÜ MÜ?
YOZGATSPOR BARAN iLE GÖRÜŞTÜ MÜ?
Badminton kursları başlıyor
Badminton kursları başlıyor
Spor okulları bugün açılıyor
Spor okulları bugün açılıyor
Yüzme kursuna yoğun ilgi
Yüzme kursuna yoğun ilgi
Bozdağ’dan destek
Bozdağ’dan destek

banner91

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim