Hoca, hafta içine kaldı

Kırmızı siyahlı ekibin başkanı Kazım Arslan, Yozgatspor ile alakalı şimdiye kadar 5-6 teknik adam ile görüşüldüğünü söyledi. Bu sene hata yapmak istemediklerini dile getiren Arslan, ‘’Her yıl sporcu yapısı olarak, gerek hoca olarak en iyisini yapmaya çalıştık ama buna rağmen, şansız sezonlar geçirildi ve hepimizin arzuladığı şampiyonluğa ulaşmak mümkün olmadı. Bu sene Yozgat kamu oyunda oluşan ve bizi de huzursuz eden bir takım gelişmeler nedeniyle daha titiz davranıyoruz. Ani karar vermek istemiyoruz. Mevcut hoca adaylarıyla ilgili olarak ta arkadaşlarımız bir rapor hazırladılar ve bu gün bana sunacaklar. Bu raporlar doğrultusunda bize en uygun olan hoca kimse o konuda kararımızı vereceğiz. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde hocamız belli olacak. Davet eder anlaşırız daha sonra hızlı bir şekilde transfer çalışmalarını bir hafta içerisinde bitiririz diye düşünüyorum. Çünkü gelmesini düşündüğümüz oyuncular özelikle iç transferde ön görüşmelerimizi yaptık. Dış transferde hoca ile birlikte hareket edeceğiz. Çünkü hocanın da çalışmak istediği futbolular olacaktır. Hacıyla birlikte bir hafta içerisinde dış transferi tamamlarız. Geçen seneki takımımız kötü bir takım değildi. İyi bir takımdı oradaki bazı futbolcu arkadaşlarımızın takımda kalması Yozgatspor’un faydasınadır. Ön görüşmeleri yaptık bizden haber bekliyorlar. Hocamızın belli olması ile birlikte önce iç transferi sonra da dış transferi tamamlayacağız. 15 Temmuz tarihinde takımımız sahaya iner ve hazır olur. Hoca konusunda şuanda isim zikretmek bana göre doğru değil. Kamuoyunda isimler konuşuluyor bizim dışımızda konuşulan şeyler. Biz çalışabileceğini düşündüğümüz yada bizimle çalışmak isteyen bize talebini ileten hocaları Yozgat’a davet ettik, görüştük. Neticede arkadaşlarımız rapor sunma aşamasındalar. O rapor doğrultusunda kararı vereceğiz. Burada benim kafamdan geçen hocanın kim olduğunun kim olduğu önemi yok önemli olan araştırmalar, konuşmalar görüşmeler neticesinde en doğru kararı vermek istiyoruz o nedenle de yönetimdeki arkadaşlarımızın hazırladığı raporu bekliyoruz’’ dedi.