HOCA GiTTi PUAN GELDi

Hafta sonu oynanan ve Yozgatspor’un 2-1 mağlup olduğu Kahtaspor müsabakası sonrasında teknik direktör Memduh Fidan ile yollar ayrılmıştı. Kaleci Antrenörü Hasan Sarıkaya’nın çalıştırdığı kırmızı siyahlı ekip dün Mardin Fosfatspor ile oynadığı müsabakada ligin ikinci yarısındaki ilk puanını aldı. Güçlü rakibi karşısında 25’inci dakikada Tayfun Bebek’in attığı golle 1-0 öne geçen kırmızı siyahlı ekibin öne geçme sevinci sadece 7 dakika sürdü. 32’inci dakikada Mardin Fosfatspor Yasin Reis’in attığı golle skora eşitliği getirdi. Müsabakanın ilk yarısı karşılıklı atılan goller ile 1-1 sona erdi. İkinci yarıda iki takımda öne geçmek için gol aramaları sonuçsuz kalınca 90 dakika 1-1 tamamlandı. Yozgatspor 6 hafta sonra ilk defa puan aldı. Ligin son sırasında yer alan kırmızı siyahlı ekip aldığı bu beraberlik ile puanını 13’e yükseltti. Mardin Fosfatspor Sercan Yılmaz, Doğancan Kılıç, Beytullah Çamurlu, Rıdvan Sönmez, Yasin Reis, Melih Kılıç, Ali Kemal Özkan, Serkan Özen, Oğuzhan Malcı, Özgür Kazar, Emrah Sürücü ilk 11’i ile sahaya çıktı. Yozgatspor ise Yiğit Kafkasyalı, Yunus Emre Çabuker, Semih Oğuz, İsmail Dinçer, Ercan Karaca, Ziya İstek, Tayfun Bebek, Murat Mercan, Fatih Emircan, Akın Arıcan, Burak Aydın ilk 11’i ile sahaya çıktı. Ev sahibi ekipte 46’ıncı dakikada Emrah Sürücü’nün yerine Turgut Zengin, Oğuzhan Malcı’nın yerine Vedat Altaş, 72’inci dakikada Rıdvan Sönmez’in yerine Eren Yalçın, 85’inci dakikada ise Melih Kılıç’ın yerine Eren Karabacak oyuna girdi. Yozgatspor’da ise 4’üncü dakikada Ziya İstek’in yerine Emir Akay, 54’üncü dakikada Ercan Karaca’nın yerine Ali Kaan Şahbaz, 80’inci dakikada Murat Mercan yerine Beytullah Ersoy oyuna girdi. Mardin Fosfatspor’da Özgür Kazar, Yasin Reis Yozgatspor’da ise Ercan Karaca, Semih Oğuz, Ali Kaan Şahbaz sarı kart gördü.