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Hoca geldi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’un yeni teknik direktörü İbrahim Baş, kırmızı siyahlı kulüp ile anlaştıktan sonra ilk defa Yozgat’a dün gelerek çalışmalarına başladı.

Hoca geldi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’un yeni teknik direktörü İbrahim Baş, kırmızı siyahlı kulüp ile anlaştıktan sonra ilk defa Yozgat’a dün gelerek çalışmalarına başladı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 07:00
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Hoca geldi

Yozgatspor ile anlaşmasının ardından Yozgatspor yönetimine transfer listesini veren ve daha sonra memleketine giden teknik direktör İbrahim Baş, dün Yozgat’a gelerek transfer çalışmalarına katıldı. İç ve dış transferde teknik direktör İbrahim Baş’ın verdiği liste doğrultusunda hareket eden Yozgatspor yönetimi, hata yapmamak için ince eleyip sık dokuyor. Bu sene işini şansa bırakmak istemeyen kırmızı siyahlılar teknik direktörü İbrahim Baş ile birlikte bu günden itibaren transfer çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdürecekler.

Son Güncelleme: 10.07.2018 17:46
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