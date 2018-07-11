Hoca geldi

Yozgatspor ile anlaşmasının ardından Yozgatspor yönetimine transfer listesini veren ve daha sonra memleketine giden teknik direktör İbrahim Baş, dün Yozgat’a gelerek transfer çalışmalarına katıldı. İç ve dış transferde teknik direktör İbrahim Baş’ın verdiği liste doğrultusunda hareket eden Yozgatspor yönetimi, hata yapmamak için ince eleyip sık dokuyor. Bu sene işini şansa bırakmak istemeyen kırmızı siyahlılar teknik direktörü İbrahim Baş ile birlikte bu günden itibaren transfer çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdürecekler.