Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114840
ALTIN
161.912
DOLAR
3.8111
STERLİN
5.2793
EURO
4.6782

Hızlı başladı

YOZGAT’ta U16 futbol ligi hafta sonu oynanan ilk hafta müsabakaları ile start aldı.

Hızlı başladı

YOZGAT’ta U16 futbol ligi hafta sonu oynanan ilk hafta müsabakaları ile start aldı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
56 Okunma
Hızlı başladı

Toplam dört takımın mücadele edeceği U16 liginde ilk hafta müsabakalarında Yemenoğlu Bozokspor Yerköyspor’u konuk ederken, Sorgun Gençlikspor ile Yozgatspor arasında oynanması gereken müsabaka ise ileriki bir tarihe ertelendi. Yozgat Bozok stadı dış sahasında oynanan Yemenoğlu Bozokspor Yerköyspor arasındaki müsabakayı Yemenoğlu Bozokspor kazanarak ilk haftanın lideri oldu. Sorgun’da oynanması gereken Sorgun Gençlikspor Yozgatspor müsabakası ise Sorgun’da oynanan U19 müsabakası nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Nevşehir Koltuğunu korudu
Nevşehir Koltuğunu korudu
1-0 Oldu bizim oldu
1-0 Oldu bizim oldu
Sorgun’dan rahat galibiyet
Sorgun’dan rahat galibiyet
Yemenoğlu atağa geçti
Yemenoğlu atağa geçti
Okul Sporlarına devam
Okul Sporlarına devam
Bozok’ta transfer çalışmaları
Bozok’ta transfer çalışmaları

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim