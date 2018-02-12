Hızlı başladı

Toplam dört takımın mücadele edeceği U16 liginde ilk hafta müsabakalarında Yemenoğlu Bozokspor Yerköyspor’u konuk ederken, Sorgun Gençlikspor ile Yozgatspor arasında oynanması gereken müsabaka ise ileriki bir tarihe ertelendi. Yozgat Bozok stadı dış sahasında oynanan Yemenoğlu Bozokspor Yerköyspor arasındaki müsabakayı Yemenoğlu Bozokspor kazanarak ilk haftanın lideri oldu. Sorgun’da oynanması gereken Sorgun Gençlikspor Yozgatspor müsabakası ise Sorgun’da oynanan U19 müsabakası nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendiği bildirildi.