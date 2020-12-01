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Hilal zirvede

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında kaptan Hilal Doğan ligin en çok gol atan ismi oldu.

01 Aralık 2020 Salı 00:34
Hilal zirvede

Son üç haftada rakip filelere 37 gol bırakan Hilal Doğan toplamda 67 gol ile gol krallığında zirvede yer aldı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının en golcü ismi olan Hilal Doğan, sezon sonunda da gol krallığı sıralamasında zirvede yer almak istiyor. Zirve yarışı veren bir birçok takımın golcülerini geride bırakarak gol krallığında zirveye gelen Hilal Doğan, hedefinin gol kralı olmak olduğunu ancak bundan önce takımının başarısının daha önemli olduğunu söyledi. Takım içerisinde sadece kendisinin değil diğer arkadaşlarının da çok gol attığını ve takımın son iki haftada aldığı galibiyetlerde onların da önemli rol oynadığını dile getiren başarılı sporcu, ‘’Benim gol kralı olmamdan ziyade takımımın başarılı olması önemli. Son iki haftada çok iyi mücadele ettik ve galip geldik, galibiyetlerimizin devamının da geleceğine inanıyorum’’ dedi.

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Hilal Zirvede
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