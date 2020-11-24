Hilal tutulmuyor

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının alt yapısından yetişen ve üç sezondur A takımda mücadelen kaptanlığını yapan Hilal Doğan özellikle son iki haftada gösterdiği performans ile büyük beğeni topladı. Geçtiğimiz hafta Oğuzeli karşısında 30 dakikaya 10 gol sığdıran Hilal bu hafta Ordu Gençlerbirliği ile oynanan müsabakada ise rakip filelere tam 17 gol göndererek galibiyetin baş mimarı oldu. Gol krallığı sıralamasında da attığı toplam 57 gol ile üçüncü sıraya yükselen Hilal’in her geçen gün artan performansı teknik ekibine memnun ediyor. Takımının galibiyeti için sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirten Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı kaptanı Hilal Doğan, ‘’Ordu deplasmanında benim attığı goller ile takımımın kazanmasından dolayı çok mutlu oldum. Oğuzeli ile oynadığımız müsabakada da aslında çok iyi bir oyun çıkarmıştım ama hakemin ikinci yarının başında beni oyundan haksız bir şekilde atması sonrasında takımım mağlup olmuştu. Bu hafta sahada 60 dakika kaldım ve takımı galibiyete taşımayı başardım. Takım arkadaşlarımın da bana büyük destekleri ile bu hafta ligdeki ilk galibiyetimizi aldık. Ben bundan sonraki haftalarda da performansımı arttırarak devam ettireceğim. Sahada elimden gelenin en iyisini yapıp takımımın galip gelmesi için bütün gücümle mücadele edeceğim. Gol krallığında da iddialıyım. Bu haftaya kadar sıralamada bile yer almazken, Ordu Gençlerbirliği takımı ile oynadığımız müsabaka sonrasında gol krallığı sıralamasında üçüncü sıraya yükseldim. Sezon sonunda da zirvede olmak istiyorum’’ dedi.