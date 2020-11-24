Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1314
ALTIN
465.856
DOLAR
7.8775
STERLİN
10.5019
EURO
9.3140

Hilal tutulmuyor

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının başarılı kaptanı Hilal Doğan iki haftada rakip filelere bıraktığı 27 gol ile gol krallığı sıralamasında üçüncü sıraya gelirken, gösterdiği performans ile de göz dolduruyor.

24 Kasım 2020 Salı 00:28
Hilal tutulmuyor

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının alt yapısından yetişen ve üç sezondur A takımda mücadelen kaptanlığını yapan Hilal Doğan özellikle son iki haftada gösterdiği performans ile büyük beğeni topladı. Geçtiğimiz hafta Oğuzeli karşısında 30 dakikaya 10 gol sığdıran Hilal bu hafta Ordu Gençlerbirliği ile oynanan müsabakada ise rakip filelere tam 17 gol göndererek galibiyetin baş mimarı oldu. Gol krallığı sıralamasında da attığı toplam 57 gol ile üçüncü sıraya yükselen Hilal’in her geçen gün artan performansı teknik ekibine memnun ediyor. Takımının galibiyeti için sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirten Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı kaptanı Hilal Doğan, ‘’Ordu deplasmanında benim attığı goller ile takımımın kazanmasından dolayı çok mutlu oldum. Oğuzeli ile oynadığımız müsabakada da aslında çok iyi bir oyun çıkarmıştım ama hakemin ikinci yarının başında beni oyundan haksız bir şekilde atması sonrasında takımım mağlup olmuştu. Bu hafta sahada 60 dakika kaldım ve takımı galibiyete taşımayı başardım. Takım arkadaşlarımın da bana büyük destekleri ile bu hafta ligdeki ilk galibiyetimizi aldık. Ben bundan sonraki haftalarda da performansımı arttırarak devam ettireceğim. Sahada elimden gelenin en iyisini yapıp takımımın galip gelmesi için bütün gücümle mücadele edeceğim. Gol krallığında da iddialıyım. Bu haftaya kadar sıralamada bile yer almazken, Ordu Gençlerbirliği takımı ile oynadığımız müsabaka sonrasında gol krallığı sıralamasında üçüncü sıraya yükseldim. Sezon sonunda da zirvede olmak istiyorum’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Hilal Tutulmuyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KIZLARDAN MUTLUSU YOK
KIZLARDAN MUTLUSU YOK
Sorgun Tokat karşısında
Sorgun Tokat karşısında
Yozgatspor çalışıyor
Yozgatspor çalışıyor
YOZGAT ASP FARKI 35-13
YOZGAT ASP FARKI 35-13
Şiddete hayır
Şiddete hayır
Babacan Yozgatspor Store’de
Babacan Yozgatspor Store’de
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim