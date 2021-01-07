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Hilal ikinci sırada

HENTBOL Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının başarılı oyuncusu Hilal Doğan ligin ilk devresini gol krallığı yarışında ikinci sırada tamamladı.

07 Ocak 2021 Perşembe 00:53
Hilal ikinci sırada

 Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının en golcü ismi olan kaptan Hilal Doğan, uzun süredir zirvede götürdüğü gol krallığını Adasokağı takımından Şerife Tunç’a kaptırırken, yarışı ikinci sırada devam ediyor. Attığı 95 golle hem takımının en golcü ismi olurken hem de Birinci Ligin en golcü ikinci ismi olma unvanını yakaladı. Ligin ikinci yarısında çok daha fazla çalışıp gol krallığında tekrar zirvede yer almak istediğini söyleyen Hilal Doğan, ligin ilk devresinin kendisi ve takım arkadaşları için tecrübe olduğunu ikinci yarıda her şeyin çok daha iyi olacağına inandığını ifade etti. 

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Hilal Ikinci Sırada
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